Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 4 settembre 2026

Ultima ora

Quattro casi di omicidio-suicidio in una settimana

Quattro casi di omicidio-suicidio in una settimana
Foto di archivio LaPresse
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Complessivamente sono morte undici persone, tra cui due minorenni

Quattro tragedie familiari in poco meno di una settimana, da Nord a Sud. Per tutti, la stessa linea d’indagine: qualcuno ha ucciso le persone più vicine e poi si è tolto la vita. Dal 31 agosto al 3 settembre, sono almeno quattro i casi di omicidio-suicidio: a Roma, ad Apice nel Beneventano, a Finale Ligure e, ultimo, a Ostia. Complessivamente sono morte undici persone, tra cui due minorenni. Si tratta di vicende diverse, con dinamiche e contesti differenti, accomunate al momento soltanto dall’ipotesi investigativa di un omicidio seguito dal suicidio dell’autore.

Ostia

L’ultimo caso è quello di Ostia, dove un’anziana è stata trovata senza vita nell’appartamento al quarto piano di un palazzo di via Mare di Tasman e un uomo è stato trovato morto in strada. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e l’uomo si sarebbe poi lanciato dalla finestra. Le vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza che possano essere madre e figlio.

Finale Ligure

Poche ore prima, a Finale Ligure, nel Savonese, sono stati trovati morti in un’abitazione un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. I tre, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi da colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato alla moglie e al figlio e poi si sarebbe tolto la vita. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata, dopo che alcuni familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno dato l’allarme. La dinamica e il movente restano da chiarire.

Apice

L’1 settembre, invece, la tragedia si era consumata ad Apice, in provincia di Benevento. Tre fratelli, Gianni Licciardi, 65 anni, Donato, 61, e Franco, 56, sono stati trovati morti nell’hotel-ristorante di famiglia che gestivano insieme. Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei tre avrebbe sparato agli altri due durante una lite legata alla gestione della struttura e avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé. La pistola, regolarmente detenuta, è stata trovata accanto al corpo dell’uomo.

Roma

Il primo dei quattro episodi risale al 31 agosto, a Roma, nel quartiere Santa Maria del Soccorso, in zona Pietralata. In un’abitazione di via dell’Antracite sono stati trovati morti Luca Abbasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambianco, 41, e la figlia, gravemente disabile, di soli cinque anni. Nella stessa stanza è stato trovato anche il cane della famiglia. Tutti presentavano ferite da arma da fuoco e nell’appartamento è stata rinvenuta una pistola regolarmente detenuta. Gli investigatori hanno ipotizzato che a sparare possa essere stato il padre, ma la sequenza dei decessi e l’esatta dinamica sono ancora oggetto di accertamenti. Alcuni scritti autografi trovati nell’abitazione sono al vaglio degli inquirenti.

© Riproduzione Riservata