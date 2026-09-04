Donna strangolata a Messina, un 44enne confessa l’omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte dell’argentina Melissa Echevarria, quarantenne trovata morta il 14 agosto in una casa di via La Farina a Messina. La donna sarebbe stata strangolata, lo ha stabilito il medico legale dopo l’autopsia sul cadavere già in avanzato stato di decomposizione. L’ultimo ad aver visto la donna è un quarantaquattrenne tunisino, che nei giorni successivi è stato arrestato per altra causa. Interrogato più volte dagli inquirenti, alla fine è crollato, confessando l’omicidio della donna.