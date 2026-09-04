Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 4 settembre 2026

Ultima ora

Donna strangolata a Messina, un 44enne confessa l’omicidio

Donna strangolata a Messina, un 44enne confessa l’omicidio
Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Melissa Echevarria era stata trovata morta in casa il 14 agosto

Svolta nelle indagini sulla morte dell’argentina Melissa Echevarria, quarantenne trovata morta il 14 agosto in una casa di via La Farina a Messina. La donna sarebbe stata strangolata, lo ha stabilito il medico legale dopo l’autopsia sul cadavere già in avanzato stato di decomposizione. L’ultimo ad aver visto la donna è un quarantaquattrenne tunisino, che nei giorni successivi è stato arrestato per altra causa. Interrogato più volte dagli inquirenti, alla fine è crollato, confessando l’omicidio della donna.

© Riproduzione Riservata