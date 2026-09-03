Trentino, manifestanti in corteo contro il raduno naziskin

A Pietramurata di Dro, in Trentino, si è tenuta una manifestazione promossa da sindacati, associazionismo e società civile contro ‘Ritorno a Camelot’, il raduno di matrice naziskin in corso fino a domenica. “Siamo tutti antifascisti”, il coro dei dimostranti. Presente anche Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa Verde. “Ci troviamo di fronte a una manifestazione che aggrega neonazisti da tutta Europa. Evidentemente Giorgia Meloni, in difficoltà elettorale, vuole anche i voti dell’area neofascista di questo Paese”, le sue parole.