Savona, trovati 3 cadaveri in casa: madre, padre e figlio

Tragedia famigliare a Finale Ligure, in provincia di Savona. Poco prima di mezzogiorno e mezza, sono stati trovati tre corpi senza vita in un appartamento. Si tratta di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.