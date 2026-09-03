Roma, segue ex collega fino in vacanza e la molesta: arrestato un 61enne

Appostamenti sotto casa, biglietti lasciati sul parabrezza dell’auto, e-mail e messaggi e, da ultimo, un viaggio di oltre 200 chilometri per raggiungerla nel luogo di villeggiatura. A Roma, un 61enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori nei confronti di un’ex collega di lavoro. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 da un locale della zona Appio Claudio, dove la donna ha segnalato la presenza dell’uomo, che avrebbe continuato a seguirla appostandosi in auto sul ciglio della strada. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Tuscolano, il 61enne avrebbe da tempo messo in atto comportamenti ossessivi nei confronti della vittima, nonostante quest’ultima avesse cambiato ambito professionale. L’uomo, che abita a circa 20 chilometri dalla casa della ex collega, si sarebbe più volte appostato sotto la sua abitazione, lasciando biglietti sulla sua auto e cercando di contattarla attraverso e-mail e messaggi.

Lo scorso 9 agosto avrebbe inoltre percorso oltre 200 chilometri per raggiungerla nel luogo di villeggiatura, episodio per il quale la donna aveva già presentato denuncia. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno trovato nell’auto e nell’abitazione dell’uomo diverse scatole e pacchetti regalo, uno spray al peperoncino e materiale elettronico, tra cui hard disk esterni. L’indagato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avrebbe sostenuto di aver raggiunto la donna per consegnarle alcuni regali e restituirle effetti personali.