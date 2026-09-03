Precipitano dal viadotto della A1: possibile femminicidio-suicidio

Potrebbe trattarsi di un caso di femminicidio-suicidio quello sul quale stanno indagando gli agenti della polizia stradale, intervenuti questo pomeriggio nel tratto dell’autostrada A1, zona Panoramica, tra le uscite di Calenzano e Barberino del Mugello, in direzione Bologna. Sotto a un viadotto, infatti, i corpi senza vita di due persone, un uomo e una donna. L’auto su cui viaggiavano è stata trovata in corsia di emergenza. L’ipotesi avanzata dagli investigatori è che l’uomo abbia spinto la donna dal cavalcavia e poi si sia gettato a sua volta nel vuoto, ma non è esclusa la possibilità che i due abbiano deciso di uccidersi insieme. Sul posto i soccorritori del 118 e il pm di turno.

Dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato un 36enne e la donna una 45enne e i due avrebbero avuto una relazione terminata da poco tempo. Il viadotto da cui sono precipitati si chiama Alteta e si trova al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Per permettere gli accertamenti da parte degli investigatori, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio. La società Autostrade consiglia agli utenti diretti a Pian del Voglio/Rioveggio di proseguire lungo la A1 Direttissima, uscire a Badia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Panoramica alla Stazione di Pian del Voglio.

La donna aveva chiamato il 112

A far propendere gli investigatori per l’ipotesi del femminicidio-suicidio è una telefonata al 112 che, stando alle prime informazioni, sarebbe stata fatta proprio dalla donna. Probabilmente, sempre per chiedere aiuto, avrebbe telefonato anche a un amico. Così sarebbero partite le ricerche dell’auto su cui viaggiava la coppia. Gli agenti della polizia stradale hanno trovato il veicolo fermo sulla corsia d’emergenza e poco dopo hanno visto il corpo dell’uomo giù dal viadotto. A poca distanza anche quello della donna. L’auto è stata sequestrata. Al vaglio degli investigatori della squadra mobile della questura di Firenze, coordinati dalla procura fiorentina, le telefonate partite dal cellulare della donna per tentare di ricostruire cosa sia accaduto prima che l’auto si fermasse in corsia d’emergenza.