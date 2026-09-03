Bogliasco, ciclisti travolti da un’auto: due morti sull’Aurelia

Due ciclisti sono stati travolti da un’auto questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. L’incidente stradale è avvenuto sull’Aurelia. Uno dei due ciclisti investiti è morto, come anche il conducente della vettura che li ha colpiti, all’altezza di un passaggio a livello. Altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro.

Le vittime e la dinamica dello scontro

Le vittime dell’incidente avvenuto a Bogliasco, nel Levante del capoluogo ligure, sono un 79enne e un 52enne entrambi genovesi. Intorno alle 7.30 del mattino un’auto fuori controllo ha travolto due ciclisti, tamponando un veicolo che procedeva nella direzione opposta e schiantandosi contro un muro. Alla guida dell’auto c’era il 79enne che, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti. Uno di loro, un uomo di 52 anni, è deceduto. Il secondo ciclista, di 47anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera di Genova. Con l’anziano a bordo dell’auto c’era la moglie, una 74enne, ferita e trasportata anche lei in codice rosso al San Martino di Genova. Altre due persone sono state soccorse dal 118: un terzo ciclista, che ha riportato la frattura dell’anca, e una testimone, non ferita ma sotto shock. Ancora in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine, oltre al sindaco di Bogliasco Luca Pastorino e l’Aurelia è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per rilievi.

