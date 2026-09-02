Roma, incendio in un box di Monteverde: evacuata la struttura, chiusa la strada

Un incendio è divampato all’interno di un box privato nel quartiere Monteverde, a Roma, intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia locale impegnata nelle operazioni di evacuazione delle scale A e B dello stabile. L’area è attualmente interessata da una densa presenza di fumo.

Alcune persone sono state medicate sul posto dal personale sanitario intervenuto sul luogo, mentre altre sono state trasportate presso strutture sanitarie per gli accertamenti e le cure del caso. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono tuttora in corso, così come le verifiche da parte dei vigili del fuoco sulle cause. Le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area con la chiusura di via Vitellia nel tratto compreso tra via Innocenzo X e piazza di San Pancrazio.