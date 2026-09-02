Roma, arrestato tiktoker Isaia per minacce con coltello ad agenti

Il tiktoker Isaia O., 33 anni, romano e seguito sui social da oltre duemila follower, è stato arrestato dalla polizia in piazzale dei Caduti della Montagnola all’Eur. Gli agenti del reparto volanti della questura di Roma, secondo quanto apprende LaPresse, sono intervenuti intorno alle 16.40 di ieri per la segnalazione di un uomo molesto davanti a un bar. Alla vista delle divise, Isaia O. ha iniziato a insultare i poliziotti urlando: “Toglietevi la divisa, vi ammazzo di botte”. Subito dopo si è tolto la maglietta e i poliziotti hanno notato che nascondeva alla cintura un coltello artigianale, che è stato sequestrato. Pochi minuti più tardi è arrivato il personale del 118, ma l’uomo ha tentato di aggredire anche i sanitari. Durante le fasi dell’immobilizzazione il 33enne ha colpito gli agenti con calci e pugni e ha preso a morsi e a calci alla gamba un vice ispettore, che è rimasto ferito, mentre un altro agente ha riportato contusioni alla spalla e alla caviglia. Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per il tiktoker la custodia cautelare in carcere.