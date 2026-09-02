Pavia, 24enne vittima di insulti omofobi trovato morto

È stato trovato senza vita nella sua casa di Vigevano, in provincia di Pavia, Alexander Lopez Kevin Escobar, il 24enne di origini salvadoriane che, lo scorso 21 agosto era stato vittima di una aggressione omofoba. Sul posto sono presenti il medico legale e la polizia scientifica: non è esclusa alcuna ipotesi in merito alla morte del giovane. A ritrovare il corpo del giovane, un amico che è stato successivamente portato in Commissariato per essere ascoltato come persona informata dei fatti.

Il 21 agosto, secondo quanto ricostruito, il 24enne era stato avvicinato da due persone che avevano iniziato a insultarlo con offese legate al suo orientamento sessuale e successivamente lo avevano spinto facendolo cadere nel Naviglio Sforzesco. Era stato poi portato al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano senza però formalizzare alcuna denuncia nei confronti dei due responsabili che erano stati successivamente identificati e denunciati con l’accusa di discriminazione legata all’orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale perché durante le operazioni di identificazione avevano opposto resistenza minacciando i carabinieri con una bottiglia di vetro.