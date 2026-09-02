Milano, rapinano minore armati di machete: il video dell’aggressione

Con il pretesto di chiedere una sigaretta, avrebbero iniziato ad aggredire un minorenne, che si trovava insieme con alcuni coetanei nei pressi della stazione della metropolitana di Cologno Sud, in provincia di Milano. I carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, hanno arrestato un 19enne e un 18enne, entrambi di origini egiziani, già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio del 29 maggio scorso, la vittima era stata accerchiata da un gruppo composto da sei o sette giovani, alcuni dei quali in monopattino. Uno di loro, sul monopattino assieme a una ragazza, avrebbe estratto un lungo coltello, descritto dalla vittima come un machete. Alla vista dell’arma, i ragazzi avrebbero tentato di allontanarsi. La vittima, mentre cercava di scavalcare una recinzione, sarebbe stata raggiunta, fatta cadere a terra e minacciata affinché consegnasse quanto aveva con sé. Il giovane sarebbe stato inoltre colpito alla gamba con l’arma, mentre gli venivano sottratti con violenza una collana d’argento, il telefono cellulare, una maglietta e un cappello di due noti marchi. A distanza di pochi giorni, il 31 maggio 2026, i due indagati, che secondo gli accertamenti si sarebbero trovati nuovamente a bordo di monopattini e in possesso di coltelli, erano stati arrestati dalla Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni nell’ambito di un diverso episodio, con contestazione dei reati di tentato scippo, porto abusivo di armi atti ad offendere, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, e per la violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora. Gli indagati sono detenuti nella Casa Circondariale di Monza, a disposizione della Procura di Monza.