Milano, legale accoltellato corso Como: "Oggi rivedrà in Aula suoi aggressori"

Seconda udienza al tribunale per i minori di Milano per l’aggressione a Davide Simone Cavallo, il 22enne accoltellato e gravemente ferito in Corso Como nell’ottobre 2025, tornato a trovarsi in aula davanti ai suoi aggressori. “Oggi è una giornata importante per Davide. Ci sarà nel pomeriggio la seconda udienza del procedimento penale minorile”, ha spiegato Luca Degani, legale della famiglia, in una nota diffusa prima dell’udienza. “Davide oggi incontrerà ancora i suoi aggressori minorenni”, ha proseguito Degani. “L’accoltellatore effettivo era Alessandro Chiani. I minorenni sono coloro che hanno effettuato la rapina materiale e gli atti lesivi, calci e pugni”. Cavallo, studente della Bocconi, è rimasto paralizzato dopo l’aggressione della notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, una rapina per 50 euro. Il giovane ha accettato di incontrare in sede protetta tutti e cinque i suoi aggressori. Chiani, 20 anni, è stato giudicato separatamente e in primo grado ha avuto 20 anni di reclusione. Per lui il giudice Alberto Carboni ha appena respinto la richiesta di arresti domiciliari in sostituzione del carcere, presentata il 24 agosto dal difensore Amedeo Rizza. Nel provvedimento si legge che il condannato non ha ammesso gli addebiti, ma “si è limitato ad ammettere” quanto le telecamere di sorveglianza di corso Como avevano ripreso la sera dell’aggressione. “Davide resta in una posizione di richiesta di giustizia, ma di voler valorizzare la dimensione del percorso di giustizia riparativa”, ha concluso Degani.