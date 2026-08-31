Corriere muore durante una consegna, il suo contratto scadeva oggi

Un corriere è morto a Piacenza, forse per un malore, durante una consegna in quello che sarebbe stato il suo ultimo giorno di contratto. Lo rende noto la Filt Cgil.

“Pasquale Andriotta, 42 anni, è morto questa mattina stroncato da un malore mentre stava effettuando una consegna in vicolo del Guazzo a Piacenza. Lascia una compagna e tre figli, ai quali si stringe la Filt Cgil, insieme ai suoi colleghi, mettendosi a disposizione per fare luce sulla vicenda e per aiutare la famiglia colpita dal lutto”, si legge in una nota del sindacato che chiede “sia fatta piena chiarezza su tutto ciò che è accaduto e sulle condizioni nelle quali stava lavorando”. Il 42enne, ricorda ancora il sindacato, era “iscritto Cgil, dell’appalto Brt di Piacenza-Caorso”.

“Non possiamo e non vogliamo stabilire oggi quale sia stata la causa del malore – afferma la Filt di Piacenza -, saranno gli accertamenti a chiarirlo. Ma non possiamo ignorare una coincidenza drammatica: Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i suoi colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro diventate troppo pesanti”.