Attentato Ranucci, i due arrestati restano in carcere

Restano in carcere i due uomini ritenuti gli esecutori materiali dell’attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il gip di Roma Livio Sabatini ha infatti rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori al termine degli interrogatori. I due fanno parte delle quattro persone indagate per l’esplosione di una bomba carta all’esterno della proprietà dell’ex conduttore di Report, a Pomezia, alle porte della Capitale.

Giornalisti di Report sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero”

Intanto la situazione rimane tesa in casa Rai, dove si è aperta l’ennesima settimana calda sul fronte Report dopo l’allontanamento, deciso da Viale Mazzini, di Sigfrido Ranucci dalla guida del programma e la nomina di Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti come nuovi conduttori.

Una partita tutt’altro che chiusa per i giornalisti interni del programma, che in una nota, dopo aver preso atto della “decisione arbitraria, non ancora motivata dell’azienda”, chiedono di “correggere le decisioni prese che non sono accettabili per chi, professionalmente, si è sempre riconosciuto nell’identità e nei valori di ‘Report’ e che potrebbero costringere a scelte lavorative diverse. Chiedono inoltre il diretto coinvolgimento della redazione nelle scelte aziendali, al fine di preservare autonomia e indipendenza di un presidio fondamentale del servizio pubblico”.

Pertanto “l’assemblea dei giornalisti indice lo stato di agitazione e si riserva di mettere in atto ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero“, concludono. La Rai resta salda sulla sua posizione e non sembra disponibile a passi indietro dopo aver stabilito la linea di successione del programma, ma incontrerà comunque i giornalisti.

Gli inviati di punta chiedono di tornare a una fase negoziale

Nella giornata di martedì Paolo Corsini dovrebbe vedere Bernardo Iovene e Giulio Valesini, che avevano dato disponibilità sulla nomina a capi autori, salvo poi rinunciare dopo aver appreso dalle agenzie la decisione sulla nuova conduzione. Sul piede di guerra, in particolare, c’è il gruppo degli inviati di punta di Report, che – a quanto risulta – chiede alla Rai di tornare alla situazione precedente la scelta di Presutti e Piervincenzi, a una fase negoziale.

Una posizione che Iovene e Valesini potrebbero portare all’incontro con Corsini. Il quale il giorno successivo, il 2 settembre, vedrà in via Teulada la redazione, gli inviati e i rappresentanti delle professionalità del programma. Una serie di faccia a faccia che stabilirà anche le prossime mosse dei giornalisti, a partire da una conferenza stampa dedicata al caso, che potrebbe svolgersi a Roma già nella giornata di giovedì.