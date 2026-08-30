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domenica 30 agosto 2026

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Viterbo, Silvano Loia annega lungo il litorale: era il compagno dell’attrice Francesca Neri

Viterbo, Silvano Loia annega lungo il litorale: era il compagno dell’attrice Francesca Neri
Silvano Loia e la compagna, l’attrice Francesca Neri. (Foto: LinkedIn e Mario Cartelli/LaPresse)
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L’uomo aveva 52 anni ed era manager per Rai Way. Ritrovato dopo ore di ricerche

È Silvano Loia, 52 anni, l’uomo che ieri è annegato nel primo pomeriggio lungo il litorale viterbese nei pressi di Moltalto di Castro.

Le ricerche erano scattate quando i vigili del fuoco erano stati allertati dopo che un gruppo di persone aveva perso di vista un componente. Le ricerche hanno riguardato sia la parte terreste con la squadra del distaccamento di Tarquinia sia dall’alto con un elicottero e con la moto d’acqua di presidio a Moltalto. Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo sul litorale di Moltalto nella serata di ieri sera: la vittima era legata all’attrice Francesca Neri ed era manager per Rai Way. Oltre ai vigili del fuoco, erano presenti il 118 e la Capitaneria di porto.

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