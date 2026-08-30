Strage di Brandizzo, la cittadina commemora le cinque vittime

A Brandizzo, le autorità locali, con in testa la sindaca Monica Durante, e i cittadini hanno commemorato le vittime della strage avvenuta nella cittadina nel Torinese, a tre anni dall‘incidente ferroviario del 30 agosto 2023, in cui persero persero la vita Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, travolti da un treno mentre erano al lavoro sui binari. Domenica mattina si è tenuta una messa nella Chiesa di San Giacomo Apostolo, poi un corteo ha raggiunto il piazzale della stazione. Davanti alla lapide commemorativa sono stati pronunciati i nomi delle vittime, poi è stato osservato un minuto di silenzio al termine del quale una banda ha eseguito il silenzio militare con le trombe.