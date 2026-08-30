Maltempo a Cremona, i vigili del fuoco al lavoro tra tetti danneggiati e alberi caduti

Sono proseguite per tutta la giornata di sabato le operazioni dei vigili del fuoco in Lombardia, colpita da un’ondata di maltempo nel pomeriggio di venerdì: oltre 500 gli interventi effettuati su tutto il territorio regionale.

Le maggiori criticità in provincia di Cremona, dove le squadre sono state impegnate in rimozioni di alberi caduti, dissesti statici, tetti divelti ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli dalle strade