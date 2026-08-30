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domenica 30 agosto 2026

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Lecco, a 83 anni accoltella a morte il figlio 49enne: arrestato

Lecco, a 83 anni accoltella a morte il figlio 49enne: arrestato
Carabinieri. (Foto: Archivio LaPresse)
Redazione
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Una lite tra i due sarebbe sfociata nell’omicidio

Ha accoltellato a morte il figlio 49enne dopo una lite a casa. I carabinieri del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti ieri sera a Colico, nel Lecchese, dove poco prima un 83enne, al termine di un litigio, avrebbe aggredito con un coltello da cucina il figlio convivente, 49enne. La vittima, trasportata in elisoccorso presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, è morto per le ferite riportate.

Sul posto il sostituto procuratore di turno della Procura di Lecco e personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecco per i primi rilievi. Al momento l’83enne si trova in stato di arresto. 

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