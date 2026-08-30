Ceriale, 16enne muore cadendo dal terzo piano: era in vacanza

La tragedia si è consumata in provincia di Savona. Il ragazzo era in vacanza con degli amici

Un ragazzo di 16 anni di origini lombarde è morto dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo di Ceriale, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta dopo la mezzanotte in una palazzina nella cittadina rivierasca.

Il giovane, in vacanza con alcuni amici, sarebbe precipitato dal terrazzo dell’appartamento per motivi da chiarire. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco: il 16enne in condizioni disperate è stato portato al Santa Corona di Pietra Ligure, ma è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Le indagini vengono condotte dai carabinieri di Albenga, che hanno rinvenuto un biglietto lasciato dall’adolescente.