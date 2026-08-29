Udine, donna muore accoltellata: fermato il convivente

Una donna di origini cinesi è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. L’aggressione, risultata fatale per la donna, è avvenuta al culmine di una lite. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno trovato il convivente della donna ancora in casa. L’uomo, connazionale della vittima, è stato fermato e condotto in caserma.