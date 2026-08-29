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sabato 29 agosto 2026

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Udine, donna muore accoltellata: fermato il convivente

Udine, donna muore accoltellata: fermato il convivente
Carabinieri, foto di archivio. (Stefano Porta/LaPresse)
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Sospetto femminicidio, indagano i carabinieri

Una donna di origini cinesi è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. L’aggressione, risultata fatale per la donna, è avvenuta al culmine di una lite. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno trovato il convivente della donna ancora in casa. L’uomo, connazionale della vittima, è stato fermato e condotto in caserma.

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