Maltempo, a Cremona evacuazioni e salvataggi. Danni al Duomo e alla Torre Civica

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco in Lombardia, colpita da un’ondata di maltempo nel pomeriggio di venerdì: oltre 500 gli interventi effettuati su tutto il territorio regionale.

Le maggiori criticità continuano a concentrarsi in provincia di Cremona, sferzata a partire dal tardo pomeriggio del 28 agosto da un’intensa perturbazione, con pioggia battente e forti raffiche di vento. Le squadre sono impegnate per tagli piante, dissesti statici, tetti divelti ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli dalla sede stradale. Tra gli interventi di maggiore rilievo il salvataggio di quattro persone ferite, rimaste bloccate all’interno di un’autovettura in panne, e l’evacuazione di 12 famiglie, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili per i gravissimi danni provocati dal maltempo.

Danni al Duomo e alla Torre Civica di Cremona

Nella giornata di venerdì i vigili del fuoco erano già operativi nel Cremonese dove sono state segnalate diverse abitazioni scoperchiate e alcuni sfollati. Sono stati registrati danni in molti punti della città a causa della forza delle raffiche di vento e della grandine che hanno colpito anche alcuni monumenti simboli di Cremona come il Duomo e la Torre Civica, che ha visto il crollo di una parte del tetto. “La torre civica del Comune è stata pesantemente danneggiata, così come si registrano danni alla Cattedrale, oltre naturalmente a diverse abitazioni private”, ha fatto sapere il primo cittadino Andrea Virgilio.

Sindaco di Cremona: “Danni ingenti e non ancora quantificabili”

“I danni sono pesanti e al momento non ancora quantificabili e ci sono diverse famiglie che hanno dovuto lasciare la loro abitazione e che stiamo spostando altrove. Vedere la città in queste condizioni lascia sgomenti. Noi siamo al lavoro, ci vorrà tempo, servirà pazienza, ma non ci fermiamo”, ha detto il sindaco di Cremona Virgilio.

“Voglio ringraziare i tecnici del Comune e di Aem, gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e tutti quei cittadini che sono scesi in strada per dare una mano. Questo fa la differenza. Un grazie sincero anche al personale sanitario dell’Asst che ha rafforzato i turni al Pronto Soccorso e in Radiologia per assistere i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni”.