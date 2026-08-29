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sabato 29 agosto 2026

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Grosseto, uomo trovato morto in un laghetto artificiale

Grosseto, uomo trovato morto in un laghetto artificiale
Rovigo (foto di archivio: vigili del fuoco)
LaPresse
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E’ stato trovato senza vita a Scansano

Un uomo è stato trovato senza vita in un laghetto artificiale a Scansano, in provincia di Grosseto. Carabinieri e vigili del fuoco si erano già attivati in seguito alla segnalazione della scomparsa della vittima, individuata durante le operazioni di ricerca. Da Firenze è in arrivo il nucleo sommozzatori che provvederà al recupero della salma.

Proseguono, inoltre, le ricerche della donna di 86 anni scomparsa nel territorio del Comune di Roccalbegna. Le attività di ricerca sono tuttora in corso, con l’impiego di due squadre del comando dei vigili del fuoco di Grosseto, del posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni, di unità cinofile e di unità SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei pompieri.

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