Addio a Franco Fontana: il maestro del colore aveva 92 anni

Lutto nel mondo della fotografia: è morto a 92 anni Franco Fontana, considerato uno dei maestri del colore. Fontana era nato a Cognento (Modena) il 9 dicembre del 1933, iniziando a fotografare a partire dai primi anni Sessanta, scegliendo il colore nonostante la prevalenza del bianco e nero, specie nella fotografia d’autore. Nei sui scatti i paesaggi si trasformavano in una visione astratta, nella quale colline, campi, spiagge, alberi e strade perdevano la loro funzione descrittiva per diventare geometrie, superfici, contrasti cromatici.

Nella sua opera immortalò anche città, architetture, corpi e ombre. Negli Stati Uniti trovò una nuova grammatica fatta di grattacieli, strade e geometrie metropolitane. Le sue foto sono entrate nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, mentre la sua attività editoriale e pubblicitaria lo portò a collaborare con riviste e grandi marchi, da Vogue a Time-Life, da Fiat a Sony, da Versace a Volkswagen. Oltre 400 mostre e più di 70 libri hanno accompagnato una carriera lunga più di sessant’anni.

Sul suo profilo Instagram si legge: “Ti vogliamo celebrare con la vita!!! E tu diresti: ‘La mia è stata meravigliosa. Mi illumino d’immenso!’… Ti vogliamo bene”.