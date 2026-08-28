Roma, 30enne abusa di due capre e un’asina: denunciato

Avrebbe abusato di almeno due capre e un’asina venendo così denunciato per maltrattamento di animali e violazione di domicilio. I carabinieri Forestali di Palestrina, a Roma, hanno denunciato in stato di libertà un operaio trentenne del posto.

Le indagini hanno avuto origine a maggio dalla denuncia della scomparsa di una capra da una struttura che ospitava animali a fini didattici. Il giorno successivo, un operaio di una vicina azienda ha riferito di aver trovato l’ovino all’interno della sua proprietà: l’animale era impaurito, tremava e rifiutava il cibo. Dagli accertamenti veterinari sono emersi gravi lesioni riconducibili a un’aggressione e a maltrattamenti. In particolare, i veterinari hanno riscontrato gravi danni agli organi sessuali dell’animale compatibili con abusi di natura sessuale, escludendo l’aggressione da parte di altri animali. Lo stesso episodio è avvenuto a distanza di alcune settimane, vittima ancora una volta una capra: a ritrovarla anche questa volta lo stesso operaio. Sul caso sono così iniziate le indagini da parte dei carabinieri Forestali di Palestrina anche con l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza installata presso la struttura.

La svolta alla fine di luglio, quando le telecamere, attive anche nelle ore notturne, hanno documentato l’ingresso all’interno del recinto di un uomo, 30 anni, nato in Romania e cittadino italiano. L’uomo, ubriaco, ha prima tentato di afferrare una capra e, non riuscendovi, si è diretto verso il recinto degli asini. La mattina successiva, una femmina di asino è stata rinvenuta legata e immobilizzata. Il 30enne è stato così denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica competente per i reati di violazione di domicilio e maltrattamento di animali.