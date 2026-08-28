Parma, donna trovata morta in casa: i carabinieri sul posto

Si chiamava Sara Lodi e aveva 45 anni la donna trovata morta ieri sera nella sua casa in largo Luchino Visconti 1, alla periferia di Parma. Sul corpo della donna sono stati riscontrati numerose ferite riconducibili a un’arma da taglio. In casa, dove sono state repertate vistose macchie di sangue, sono stati ritrovati due coltelli. A breve, come fa sapere la Procura di Parma, diretta da Alfonso D’Avino, sarà conferito l’incarico di consulenza per eseguire l’autopsia sul cadavere della donna così da accertare la dinamica esatta dell’evento e saranno effettuati accertamenti di natura tecnica sullo stato dei luoghi e sui coltelli rinvenuti. “La dinamica non è affatto chiara, per cui non può, allo stato – escludersi né la matrice omicidiaria né quella suicidiaria”, chiariscono dalla Procura. Una vicina di casa racconta: “So che aveva un’altra persona ma non l’ho mai visto qui, lei era preoccupata perché aveva perso il lavoro”.