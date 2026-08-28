Maltempo, chiusa la funivia Sass Pordoi: 200 turisti evacuati e 3 rimasti feriti

A causa del maltempo e dell’allerta meteo in corso, intorno alle 14 la funivia del Sass Pordoi, sopra Canazei, è stata chiusa. In quel momento, presso la stazione di arrivo, si trovavano circa 200 persone: la Centrale unica di emergenza ha attivato la stazione Alta Fassa del Soccorso alpino e speleologico Trentino, che è intervenuta nelle operazioni di evacuazione e soccorso, creando un cordone di circa un centinaio di persone e accompagnandole nella discesa.

Un escursionista italiano di 60 anni, parte del cordone, ha riportato un cedimento improvviso degli arti inferiori, è stato imbarellato e trasportato a spalla dai soccorritori in campo. Alcuni utenti hanno iniziato a scendere autonomamente a piedi lungo i sentieri. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti raffiche di vento, non hanno consentito l’intervento dell’elicottero in nessuna fase delle operazioni di evacuazione. La Centrale del 112 ha preallertato la stazione Centro Fassa del Soccorso alpino che si è successivamente avvicinata alla base dell’impianto per fornire supporto nelle operazioni.

Nel corso della discesa autonoma, alcune persone sono rimaste ferite. Un utente ha riportato un trauma a un arto inferiore scivolando su sentiero, un’altra persona ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta. I soccorritori hanno raggiunto gli infortunati trasferendoli in barella a piedi a valle. Le operazioni di evacuazioni stanno terminando.