Forte grandinata nel Bresciano, chicchi giganti a Chiari

Una forte grandinata si è abbattuta giovedì mattina sul bresciano. A seguito dell’ondata di maltempo e della forte grandinata che ha colpito la nostra città, si informa la cittadinanza che i tecnici comunali e le squadre preposte sono immediatamente intervenuti”, si legge sulla pagina Facebook del comune di Chiari, che spiega: “È attualmente in corso un’approfondita attività di verifica e sopralluogo presso tutti gli Istituti Scolastici e gli immobili di proprietà comunale per rilevare eventuali danni e ripristinare la piena sicurezza degli spazi”. Sui social gli utenti hanno postato immagini di grossi chicchi caduti, mostrando anche le ferite riportate.