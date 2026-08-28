Donna trovata morta a Parma, la vicina: “Sapevo che aveva una persona”

Resta da chiarire la vicenda di Sara Lodi, la 45enne trovata morta ieri nella sua abitazione a Parma con ferite da arma da taglio. Parlando con i giornalisti, una vicina ha affermato: “Sapevo che aveva una persona, ma non ho mai visto. Le ho parlato ai primi di agosto, si parlava di ferie e lei era un po’ preoccupata perché aveva ferie, diciamo un po’ forzate perché aveva perso il lavoro“, ha raccontato la donna.

“Ho sentito stamattina il suo ex marito e mi ha detto ‘Guarda, ci sono qui i carabinieri‘, gli ho chiesto cosa è successo e mi ha detto ‘Eh, la Sara’ e basta”, ha invece detto una amica dell’ex marito. “Da quello che so io, lui è in Grecia e rientra oggi con la figlia”, ha aggiunto la signora.

Gli inquirenti: “Non si può escludere né omicidio né suicidio”

Sul corpo della donna sono stati riscontrati numerose ferite riconducibili a un’arma da taglio. In casa, dove sono state repertate vistose macchie di sangue, sono stati ritrovati due coltelli. “La dinamica non è affatto chiara, per cui non può, allo stato, escludersi né la matrice omicidiaria né quella suicidiaria”, chiariscono dalla Procura. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia giudiziaria, anche il pm di turno e il medico-legale. Al momento non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati.