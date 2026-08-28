Caldo anche a settembre, ecco fino a quando: previsioni dal 29 agosto 2026

Il caldo torrido, che ha raggiunto livelli da record in questa estate 2026, stando alle ultime previsioni continuerà anche a inizio settembre. Alle porte dell’autunno meteorologico l’Italia si trova a dover sperimentare la quinta potente ondata di calore africano. “Il grande caldo proseguirà probabilmente anche per tutta la prima decade di settembre, soprattutto al Centrosud dove, pur con delle modulazioni, continueranno ad affluire masse d’aria molto calde dal Nord Africa – spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com – Avremo dunque su questi settori non solo temperature ancora estive, ma anche ben sopra la media, abbondantemente oltre i 30°C, con ulteriori picchi di oltre 38-40°C non esclusi in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori. Periodicamente si potrà avere uno smorzamento della canicola, ma si perderà al più qualche grado e il clima si manterrà comunque caldo e afoso”.
“Nei prossimi 3-4 giorni inoltre il cielo potrà risultare spesso ‘giallognolo’ a causa del pulviscolo sahariano trasportato dall’anticiclone africano direttamente dal deserto libico fin su Mediterraneo e Italia – prosegue Ferrara di 3Bmeteo -. Questo non avrà alcuna influenza sul caldo, piuttosto sull’offuscamento dei cieli e sull’eventuale deposito di pulviscolo sulle superfici (come le auto), in caso di precipitazioni”.
Al Nord anche forti temporali e grandinate
“A proposito di piogge: il Nord rimarrà lambito dalle correnti atlantiche che saranno responsabili di qualche rovescio o temporale anche di forte intensità in primis su Alpi, Prealpi e Piemonte, ma occasionalmente anche sulla Pianura Padana. I fenomeni saranno in genere rapidi e molto localizzati, ma talora violenti con rischio grandine anche di grosse dimensioni e colpi di vento improvvisi. Ad ogni modo non mancheranno ampi momenti assolati in un contesto climatico comunque caldo e afoso, sebbene senza i picchi del Centrosud. Nella prossima settimana qualche rovescio o temporale talora intenso potrà interessare pure regioni centrali, oltre al Nord, mentre il Sud e le Isole rimarranno sempre roccaforte dell’anticiclone fino al 3 settembre, tuttavia a seguire qualche temporale potrebbe raggiungere anche questi settori, specie il comparto peninsulare, ma da confermare”, conclude Ferrara di 3bmeteo.com.
Il 29 agosto 5 città da bollino rosso, Roma in giallo
Saranno cinque le città da bollino rosso per il caldo nella giornata di domani, sabato 29 agosto: Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Solo due, invece, le città contrassegnate dal bollino arancione nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute: si tratta di Civitavecchia e Napoli. In giallo Roma e altre 11 città.
Le previsioni dal 29 agosto al 2 settembre
Il tempo previsto sull’Italia per la giornata di sabato 29 agosto e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.
- Sabato 29 agosto – Nord: rovesci e isolati temporali nella notte su settori alpini e prealpini di est Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto settentrionale e Liguria di levante; dalla mattinata al tardo pomeriggio fenomenologia residua solo su Friuli Venezia Giulia e nord del Veneto; cielo sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con rapido peggioramento del tempo a partire dalla mattinata con passaggio veloce di rovesci e temporali dalla Toscana e dalle coste tirreniche laziali centrosettentrionali, in estensione alle rimanenti regioni centrali; generale miglioramento serale. Sud e Sicilia: iniziali condizioni generali di cielo sereno, con sviluppo nelle ore più calde del giorno di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con associati rovesci e qualche temporale. Temperature: minime generalmente stazionarie; in diminuzione marcata su Sardegna, Liguria, Piemonte Lombardia e Trentino Alto Adige; in aumento su Emilia Romagna orientale, settore centrale della Toscana, Puglia centromeridionale, coste calabresi e della Sicilia orientale. Massime in marcato aumento su alto Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia settentrionale, in marcata diminuzione su Lombardia meridionale appennino tosco-emiliano, Liguria di levante, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Molise, Gargano, Basilicata e coste sudorientali e sud occidentali della Sicilia. Venti: generalmente deboli di direzione variabile con rinforzi associati all’ attività temporalesca. Mari: da mosso a molto mosso il mar Ligure; mossi il mare, il canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi i rimanenti bacini.
- Domenica 30 agosto – Generali condizioni di bel tempo salvo addensamenti cumuliformi a evoluzione diurna con associati rovesci e temporali lungo i rilievi, in particolare su arco alpino in estensione verso aree interne del Triveneto e appennino centro meridionale e rilievi della Sardegna.
- Lunedì 31 agosto – Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso con addensamenti compatti nelle ore più calde della giornata con rovesci e temporali in estensione alle aree interne del Triveneto in rapida attenuazione serale, salvo il Triveneto che sul Friuli Venezia Giulia sul quale l’attenuazione sarà più lenta.
- Martedì 1 e mercoledì 2 settembre – Mercoledì bel tempo ovunque con addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno su liguria e arco alpino e prealpino che daranno origine a rovesci e temporali in rapido esaurimento serale, mentre sui rilievi del centrosud al più a locali piovaschi; mercoledì nottetempo peggioramento a partire dalle regioni centroccidentali, in particolare sulla lombardia, con rovesci e temporali che in giornata si estenderanno alle altre zone del nord e nel pomeriggio anche Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, in serata generale miglioramento salvo che su Marche, Umbria, Abruzzo settentrionale e sui rilievi fra Piemonte e Lombardia dove persisterà residua fenomenologia.