Benedetta Rossi e l’adozione di due sorelline: in un post sui social la food blogger presenta le figlie

Benedetta Rossi torna a parlare dell’adozione delle due figlie, annunciata assieme al marito Marco il 10 luglio scorso quando la coppia è partita per il Centro America. La celebre food blogger ha presentato le bambine, adottate in Costa Rica, con un post sui social. Le piccole si chiamano Natacha e Sharyl e sono due sorelle di 10 e 9 anni.

Il viaggio in Costa Rica a luglio

“Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 Luglio alle otto del mattino, siamo andati nell’istituto dove vivevano e dove sono cresciute”, racconta Benedetta Rossi. “Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia…si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando “mamma e papà !”. “Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre. In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri”, prosegue il post. La cuoca marchigiana, raccontando le emozioni provate, ringrazia quindi i propri fan per la “marea di pensieri positivi” che hanno inviato da lontano e annuncia il ritorno in Italia a breve. “Tra poco torneremo a casa e non vediamo l’ora, anche perché ci manca da morire il nostro piccolo Cloud!”, scrive Rossi parlando del suo cane.

