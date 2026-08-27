Venezia, sfregiata con l’acido a Peseggia di Scorzè: il video dell’aggressione

L‘aggressione con l’acido subita il 26 giugno scorso da una 32enne a Peseggia di Scorzè, in provincia di Venezia, è stata ripresa in un video. A diffonderlo sono stati i carabinieri. Il presunto autore materiale è stato arrestato il 25 agosto scorso: si tratta di un 22enne di origine macedone. La donna si era recata per far visita ai propri genitori e, una volta scesa dalla propria auto, era stata raggiunta da un giovane che, dopo aver pronunciato parole incomprensibili, le aveva scagliato contro una bottiglietta contenente liquido corrosivo – che ha cagionato alla vittima ustioni di secondo grado al volto, collo, torace superiore e alle braccia – dandosi immediatamente alla fuga a piedi. L’ipotesi, oggetto di approfondimento, è che l’indagato sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere il reato, per poi allontanarsene, su commissione e dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte di un terzo soggetto.