Volo Skiathos-Napoli troppo carico, i bagagli restano a terra: il discorso del comandante scatena gli applausi

L’aereo è troppo carico per poter decollare in condizioni di sicurezza dalla piccola pista dell’aeroporto dell’isola greca di Skiathos. Per questo il comandante comunica, presentandosi direttamente in cabina, la decisione di lasciare a terra dei bagagli, che verranno caricati su un altro velivolo, sempre diretto a Napoli. Parole che hanno provocato alcune proteste tra i passeggeri ma anche applausi, come mostra un video pubblicato su TikTok. “Io sono il comandante dell’aeroplano e io decido”, la replica che ha scatenato l’approvazione di molte delle persone a bordo.