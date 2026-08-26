Napoli, ruba condizionatore in Istituto tumori 'Pascale': il furto immortalato dalle telecamere

Furto di un condizionatore portatile all‘Istituto dei tumori di Napoli ‘Pascale’ risolto in poche ore dai Carabinieri, che hanno denunciato un 48enne di Pozzuoli, incensurato, per furto aggravato. I militari della compagnia Vomero sono riusciti a identificare l’uomo attraverso l’analisi delle immagini registrate in alta definizione dal sistema di videosorveglianza recentemente installato nella struttura ospedaliera. Le indagini sono partite dalla denuncia di furto presentata dalla direzione dell’Istituto. Secondo quanto ricostruito attraverso le immagini, un dipendente di una società esterna appaltatrice di servizi avrebbe prima avvolto il dispositivo con un sacchetto di plastica nero e, approfittando dell’assenza di pazienti, lo avrebbe caricato su un carrello e poi nella propria auto. La targa del veicolo, ripresa con chiarezza dalle telecamere, ha consentito ai Carabinieri di risalire all’uomo e successivamente di individuare anche il condizionatore, che è stato recuperato e restituito all’ospedale.