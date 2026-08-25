Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 25 agosto 2026

Ultima ora

Lecce nei Marsi, morta bimba di 4 anni: investita da un 25enne in moto

Lecce nei Marsi, morta bimba di 4 anni: investita da un 25enne in moto
Foto di archivio LaPresse
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La tragedia in provincia dell’Aquila. Il presunto responsabile viaggiava su una moto da cross, senza targa

Tragedia a Lecce nei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una bambina di quattro anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto nell’area del cimitero comunale. La piccola, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente dal personale medico dell’ambulanza del 118, giunta da Pescina. Le manovre di rianimazione sono durate circa un’ora ma per lei non c’è stato nulla da fare. 

Il presunto responsabile sarebbe un 25enne. Il ragazzo viaggiava su una moto da cross, quindi senza targa e senza assicurazione, che per legge non potrebbe circolare su strada.

© Riproduzione Riservata