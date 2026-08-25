Lecce nei Marsi, morta bimba di 4 anni: investita da un 25enne in moto

Tragedia a Lecce nei Marsi, in provincia dell’Aquila. Una bambina di quattro anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto nell’area del cimitero comunale. La piccola, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente dal personale medico dell’ambulanza del 118, giunta da Pescina. Le manovre di rianimazione sono durate circa un’ora ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Il presunto responsabile sarebbe un 25enne. Il ragazzo viaggiava su una moto da cross, quindi senza targa e senza assicurazione, che per legge non potrebbe circolare su strada.