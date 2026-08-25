Firenze: turista inglese rapinato in centro, le immagini dell'aggressione

La Polizia di Stato di Firenze ha fermato due cittadini stranieri, ritenuti gravemente indiziati di aver consumato una rapina aggravata in concorso ai danni di un turista inglese. L’episodio si è verificato in Piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico fiorentino. La vittima stava per entrare in un ristorante insieme alla moglie e alla figlia quando è stata avvicinata da due uomini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due si sarebbe avvicinato con la scusa di anticiparlo nell’ingresso, riuscendo così a bloccarne il braccio destro.

Contestualmente, con un gesto violento, gli avrebbe strappato dal polso sinistro un orologio di lusso del valore di circa 20.000 euro. A quel punto, sarebbe intervenuto il complice che avrebbe spruzzato dello spray urticante nella direzione del turista e delle altre persone presenti per guadagnarsi la fuga.

Subito dopo i due si sarebbero dati alla fuga inseguiti da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. Le indagini sull’episodio criminoso avviate immediatamente dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

Determinante sarebbe stata anche l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. Nel giro di poche ore, gli investigatori sono riusciti a rintracciare i due presunti autori all’interno di un B&B del centro di Firenze.