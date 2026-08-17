Sardegna, barchino di migranti arriva tra i bagnanti a Porto Pino

Un barchino con una decina di cittadini algerini a bordo è arrivato fino alla riva a Porto Pino, nel sud Sardegna, attraversando lo specchio d’acqua pieno di bagnanti in pieno giorno. Le persone a bordo sono riuscite a sbarcare indisturbati e a disperdersi nella vegetazione circostante.

Domenica una ragazza di 18 anni è stata travolta da un’altra barca di migranti davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia. Le condizioni della giovane non sono gravi ma ha comunque riportato diverse fratture. Nel frattempo, lo scafista alla guida è stato arrestato.