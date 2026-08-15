Gallipoli, scoperte “case pollaio” per le vacanze

(LaPresse) – A Gallipoli, nel Salento, la Guardia di Finanza ha scoperto appartamenti per affitti brevi utilizzati come “case pollaio” durante la stagione estiva. Controllati 70 alloggi nelle zone di Baia Verde e Lido San Giovanni, dove sono stati trovati complessivamente 480 turisti, tra cui 123 minori. Accertate 27 violazioni per sovraffollamento, con oltre 100 persone oltre i limiti previsti e sanzioni ai proprietari per più di 48mila euro. In un appartamento destinato a nove persone erano presenti 17 ragazzi, mentre due locali registrati come rimesse risultavano utilizzati come abitazioni. Un locatore è stato denunciato per non aver comunicato alla Questura le generalità degli ospiti; il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.