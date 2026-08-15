Benevento, uccide la moglie 75enne e tenta il suicidio a Pastene

Ha accoltellato la moglie al termine di una discussione, uccidendola, e poi è stato arrestato dai carabinieri. Prima di essere bloccato, l’uomo ha tentato il suicidio. È la ricostruzione del femminicidio avvenuto oggi pomeriggio a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, nel Beneventano. La vittima è Maria D’Alessandro, 75 anni, trovata morta nella propria abitazione. A ucciderla sarebbe stato il marito Faustino Cardillo, coetaneo della vittima. Si indaga sul movente.