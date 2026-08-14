Cane husky lasciato solo per giorni senza acqua e cibo: denunciato un 26enne di Bologna

Ululati e latrati provenienti da un appartamento al secondo piano di un edificio in via Luigi Rasi a Bologna, nel quartiere San Donato-San Vitale. È questo il motivo che ha indotto ieri pomeriggio i residenti dello stabile a chiamare la Polizia Locale. Così, intorno alle 15.30, agenti del reparto Navile sono arrivati sul posto e hanno accertato la presenza di un cane di razza meticcio-husky lasciato da solo all’interno dell’abitazione in evidente stato di sofferenza. Dalle prime informazioni e dalle verifiche effettuate, l’animale è risultato incustodito e privo di idonea assistenza da circa tre giorni. Dopo ulteriori accertamenti alle banche dati dell’anagrafe canina e della popolazione residente, gli operatori sono risaliti al proprietario dell’animale, identificato in un ragazzo di 26 anni.

Contattato telefonicamente mentre si trovava fuori città, il giovane ha autorizzato gli agenti ad accedere nell’immobile. Nel luogo è arrivato anche il personale veterinario dell’AUSL che, da una prima ispezione esterna e dopo il successivo ingresso nei locali, ha riscontrato un quadro di grave degrado igienico-sanitario e assenza di acqua e cibo a disposizione del cane. E’ stato quindi informato il pubblico ministero di turno che ha autorizzato l’accesso all’appartamento, tramite le chiavi fornite da una parente del giovane accorsa poco dopo. Gli agenti hanno proceduto al sequestro giudiziario preventivo del cane, ipotizzando il reato di maltrattamento di animali. Il cane, Ares, è stato preso in custodia da personale specializzato e trasferito nelle strutture del canile di Castel Maggiore, dove è stato affidato per le cure idonee. Il proprietario verrà denunciato all’autorità giudiziaria per le responsabilità del caso.