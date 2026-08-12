Ciclisti investiti, il legale di Campagna: “Piange come un vitello ed è disperato”

Resta ai domiciliari Giuseppe Campagna, automobilista di 73 anni, che sabato scorso ha investito per due volte un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. La decisione è della gip del tribunale di Ivrea Lucrezia Natta che ha convalidato l’arresto dell’uomo.



“L’ho visto ieri, era sinceramente disperato, piangeva come un vitello” dice a LaPresse il legale di Campagna, Tommaso Servetto che ribadisce la versione del suo assistito: “Dice che era come se la macchina andasse da sola”. Quanto all’origine della lite, Campagna avrebbe spiegato: “Mi ha detto: ‘I ciclisti non hanno insultato me e io non ho insultato loro’”. Il diverbio, secondo il legale, sarebbe nato tra il 73enne e altri automobilisti che precedevano la sua vettura, e non con i ciclisti.



“Campagna dice di averli investiti da dietro”. Poi, secondo il racconto del 73enne al legale, “dopo il primo investimento, sono andato avanti”. A quel punto, ha riferito Campagna, sarebbe stato come “se si fosse svegliato”: si è fermato, ha fatto manovra ed è andato a vedere, per usare le sue parole, “il casino che avevo combinato” sottolinea Servetto. Campagna, ribadisce il legale, conferma infine “che ricorda un solo urto, non due”.

Il legale: “Chiederemo perizia psichiatrica”

“Chiederemo la perizia psichiatrica perché bisogna capire cosa è successo” dice il legale.Quanto all’origine della lite, spiega Servetto, Campagna non riesce a spiegarsi quanto accaduto: “Mi ha detto: ‘I ciclisti non hanno insultato me e io non ho insultato loro’”. Il diverbio, secondo quanto riferito dall’avvocato, sarebbe infatti nato tra il 73enne e altri automobilisti che precedevano la vettura di Campagna, e non con i ciclisti.All’avvocato, l’anziano avrebbe ribadito: “Eravamo in coda, io ero l’ultimo della fila. Quando sono passati, si sono insultati. Quando è toccato a me, non so cosa sia successo, era come se la macchina andasse da sola”.