Attentato Ranucci, difensore Lavitola arrivato a Rebibbia per interrogatorio

L’avvocato Sergio Cola, difensore di Valter Lavitola, è entrato nel carcere romano di Rebibbia, dove Valter Lavitola, arrestato nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, verrà interrogato dal Gip Iole Moricca. Secondo l’accusa, sarebbe lui ad aver commissionato l’attentato del 16 ottobre scorso, quando un ordigno venne collocato nei pressi della casa di Ranucci a Pomezia in località Campo Ascolano. La Dda contesta inoltre la circostanza aggravante del metodo mafioso. Ricercato Gomes Clesio Tavares, indicato come ‘uomo cerniera’ con gli esecutori materiali finiti già in carcere. L’uomo, factotum di Lavitola, si troverebbe in Camerun. Nell’entrare nel nuovo complesso del carcere di Rebibbia, l’avvocato Cola ha spiegato che prima dell’interrogatorio avrebbe parlato con il suo assistito, precisando di aver ricevuto gli atti soltanto ieri.