Muore dopo pestaggio fuori da discoteca a Sangineto, il sindaco: "Addolorati, sia fatta luce sull'accaduto"

“La notizia della scomparsa di Antonio Perrotta, un giovane brutalmente aggredito, ha lasciati tutti noi attoniti e addolorati. Il primo pensiero va alla famiglia”. Il sindaco di Sangineto Michele Guardia commenta così la morte di 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca dopo un pestaggio subito fuori dal locale nel paese in provincia di Cosenza. “La violenza non può e non deve mai trovare spazio nella nostra comunità. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate le responsabilità”, ha aggiunto.