Leonardo Maria Del Vecchio: “Trovato accordo migliore per mia figlia, vado a prenderla”

“Dal sorriso capite che le parole da dire sono poche, vado a prendere mia figlia. Sono soddisfatto, rivedo mia figlia. Le vacanze faremo come l’anno scorso, con la possibilità di vedersi durante il giorno, come è sempre stato, e la sera si sposta solo il genitore. Tra tre settimane siamo di nuovo qua per il secondo tempo. Ritorna l’accordo tanto odiato che era ed è il meglio per la bambina, senza più valori economici perché si pensa alla bambina”. Così Leonardo Maria Del Vecchio all’uscita dal Tribunale di Milano al termine dell’udienza davanti al giudice civile della sezione famiglia, dove l’imprenditore ha trovato un accordo sull’affidamento della figlia, con l’ex compagna, la modella Sara Soldati.