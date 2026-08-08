Nuovo Codice della Strada, dalla patente a 17 anni alle multe: tutte le novità

Patente a 17 anni e obbligo di indossare il casco per le due ruote a propulsione fra le linee guida di quello che sarà il nuovo Codice della Strada. Il ministero dei Trasporti ha inviato a oltre cento operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo regolamento stradale per completare il processo di consultazione voluto dal titolare del Mit Matteo Salvini, con l’obiettivo di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità.

Le principali novità del nuovo Codice della Strada

Diverse le novità al centro del confronto tra Mit, operatori e associazioni di settore. Fra le principali direttrici del nuovo Codice:

Più tutele per gli utenti vulnerabili

Stretta sui veicoli senza assicurazione

Multe più proporzionate e non vessatorie

Patente a 17 anni

Obbligo di contrassegno per i cicli a propulsione

Più tutele per i motociclisti

Maggiori garanzie per i cittadini

Più risorse per la sicurezza delle strade

Recupero delle sanzioni non pagate dagli stranieri

Contrasto ai veicoli abbandonati

Stretta per chi viaggia senza assicurazione

Linea dura contro chi circola senza assicurazione. Tra le norme allo studio del ministero dei Trasporti, sono previsti controlli rafforzati attraverso le banche dati della Motorizzazione e l’introduzione del divieto di marcia digitale. In caso di mancata regolarizzazione, al primo controllo su strada potrà scattare direttamente il sequestro. Al lavoro, inoltre, misure per il contrasto al degrado e ai veicoli abbandonati.

Multe meno vessatorie e ponderate

Disposto anche lo stop alle multe vessatorie e sanzioni più proporzionate: chi crea più rischio paga di più. Multe più semplici e proporzionate alla gravità effettiva delle violazioni, prevedendo al tempo stesso sanzioni più severe per i veicoli non assicurati. Riduzione degli incrementi sanzionatori in caso di pagamento difforme.

In vista il recupero delle sanzioni non pagate dagli stranieri nei cinque anni successivi alla violazione. In particolare, è prevista la possibilità di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi conducente si trovi a circolare in Italia sul veicolo con cui è stata commessa l’infrazione. Stop all’aumento automatico delle multe legato all’inflazione.

Più garanzie per i cittadini, notifiche da 90 a 30 giorni

In arrivo il potenziamento del ricorso al prefetto e una disciplina più semplice dell’autotutela per chiedere l’annullamento dei verbali errati, con maggiore proporzionalità nei casi di piccoli errori nel pagamento. Meno attese e più garanzie per chi riceve una multa. Riduzione da 90 a 30 giorni del termine per la notifica dei verbali relativi agli accertamenti da remoto.

Inoltre, si propone che più risorse derivanti dalle multe dovranno tornare direttamente alla sicurezza delle strade. La proposta allo studio del Mit prevede il 70% dei proventi all’ente proprietario della strada, da reinvestire in interventi per la sicurezza, e il 30% all’ente accertatore per le attività di controllo e notifica.

Allo studio introduzione regola sorpasso a destra in autostrada

Allo studio l’introduzione della regola del sorpasso a destra in autostrada: si intende applicare la circolazione per file parallele sulle autostrade e superstrade a tre corsie, che comporterebbe la possibilità di superare a destra. Lo rende noto il Mit comunicando le principali direttrici proposte per le modifiche al codice della strada

Con il nuovo Codice della Strada si intende poi introdurre l‘obbligo per i Comuni di aderire alla piattaforma CUDE (Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità), prevedendo, in caso di inottemperanza, l’impossibilità di utilizzare i dispositivi per l’accertamento a distanza delle violazioni relative alla sosta riservata e alle ZTL.

Per i motociclisti si lavora a maggiori protezioni in autostrada e alla possibilità, in caso di incidenti o forti rallentamenti, di utilizzare la corsia di emergenza, garantendo sempre il passaggio dei mezzi di soccorso.

Oltre alla possibilità di utilizzare la corsia di emergenza per eventuali esigenze di motocicli e ciclomotori in autostrada – emerge dalle direttrici che si profilano per il nuovo codice illustrate dal Mit – si prevedono ulteriori novità finalizzare a fluidificare la circolazione. Tra queste, deve essere segnalata l’introduzione della regola del sorpasso a destra in autostrada: si introduce la regola della circolazione per file parallele sulle autostrade e superstrade a tre corsie, che comporta la possibilità di superare a destra (regola che cambia i comportamenti di guida in autostrada, anche per farcire l’imbocco degli svincoli).