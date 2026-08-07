Spin Time, Nobel Parisi: "Il mio sostegno a chi combatte le disuguaglianze"

“Care amiche e cari amici di Spin Time, mi dispiace molto non poter essere con voi oggi. Mi ricordo con grande piacere la conferenza che quattro anni fa ho fatto per i ragazzi di Spin Time dove affrontavo un tema difficile, come fare ordine nel disordine, e sono stato molto colpito dalla loro vivacità intellettuale e dalla profondità delle loro risposte. Vi mando molto volentieri un pensiero di vicinanza e di solidarietà”. Così il premio Nobel, Giorgio Parisi, in un videomessaggio inviato agli attivisti di Spin Time. “Nella mia vita di scienziato – prosegue nel video – ho studiato sistemi complessi, fenomeni in cui dal disordine possono emergere nuove forme di organizzazione. Ho imparato che un sistema non vive soltanto grazie alle sue regole, ma soprattutto grazie alle relazioni tra le sue parti: sono le connessioni, le interazioni e la capacità di collaborare che permettono a una comunità di attraversare le crisi”. Il premio Nobel sottolinea come “in questi giorni Spin Time ci mostra proprio questo: davanti ad una situazione difficile, centinaia di persone non sono semplicemente un insieme di individui, ma sono una comunità che si prende cura di sé. Donne, bambini, bambine, adolescenti, anziani, lavoratori e lavoratrici stanno affrontando un momento molto duro, e quello che emerge è una straordinaria capacità di solidarietà, organizzazione e vicinanza reciproca”. Parisi aggiunge “la Storia ci insegna che molti cambiamenti importanti sono nati quando le persone diverse hanno trovato il modo di unirsi per affrontare un problema comune. Anche le lotte dei lavoratori dell’edilizia e del diritto alla casa raccontano questo: la dignità non è mai stata un regalo, ma è il risultato dell’impegno collettivo”. E spiega che “in Fisica sappiamo che anche nei momenti di instabilità può nascere un nuovo equilibrio. Ma questo richiede tempo, attenzione e cura. Le comunità, come d’altronde i sistemi complessi, hanno bisogno di essere sostenute, ascoltate e accompagnate. L’esperienza di Spin Time è molto preziosa, iniziative come queste sono fondamentali per ridurre le disuguaglianze della società, per eliminare l’emarginazione, per costruire una solidarietà costruttiva. Le diseguaglianze, l’emarginazione sono i tarli che minano la nostra democrazia e dovrebbe essere tutti dalla parte di chi le combatte concretamente, non solo a parole. A tutte le persone di Spin Time e a chi in questi giorni sta offrendo aiuto, assistenza e solidarietà: mando il mio sostegno. Vi auguro che questa situazione debba essere risolta senza perdere tutto il patrimonio di esperienze che sono state fatte e che si possa trovare una soluzione che tenga questa comunità unita e coesa come è adesso. Vi auguro – conclude – che questa giornata sia un momento di forza, di incontro e di speranza”.