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venerdì 7 agosto 2026

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Jesolo, morto il 17enne ricoverato dopo un tuffo dal pontile

Jesolo, morto il 17enne ricoverato dopo un tuffo dal pontile
Jesolo (Foto archivio LaPresse)
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Il ragazzo, residente a Trento, era in terapia intensiva all’ospedale di Mestre dopo l’incidente avvenuto sabato sera

Non ce l’ha fatta il 17enne residente a Trento che sabato sera si era tuffato di testa da un pontile a Jesolo, sbattendo violentemente contro il fondale. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni disperate, il giovane è morto dopo alcuni giorni di ricovero. Nell’impatto aveva riportato un gravissimo trauma cervicale, complicato da un arresto cardiaco.

La ricostruzione della vicenda

L’incidente è avvenuto nella notte di sabato nella zona di piazza Marconi, a Jesolo, dove il ragazzo stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con gli amici. Secondo la ricostruzione, il 17enne si è tuffato di testa da un pontile, nonostante il divieto segnalato dai cartelli presenti nell’area, finendo per colpire violentemente il fondale, reso particolarmente basso anche dalla marea. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lui, recuperandolo dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Rossa, che hanno avviato le manovre di rianimazione, lo hanno intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale di San Donà di Piave. La gravità del quadro clinico ha poi reso necessario il trasferimento immediato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, nel reparto di neurochirurgia, dove i medici avevano riscontrato un grave trauma cervicale

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