Escono in Sup e non riescono a tornare: due 20enni salvati dopo una notte in mare

Sono stati ritrovati all’alba sugli scogli della Sella del Diavolo due ventenni dispersi durante un’uscita in sup nel Golfo di Cagliari. I due giovani, una ragazza e un ragazzo, erano usciti ieri intorno alle 18 e non avevano fatto rientro a casa, probabilmente a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo e del forte vento di maestrale.

L’allarme è scattato alle 4 del mattino, quando i genitori hanno segnalato il mancato rientro ai carabinieri di Quartu. La Guardia Costiera di Cagliari ha attivato le ricerche inviando la motovedetta SAR CP 320, i sommozzatori del 4° Nucleo Sub e chiedendo il supporto dei Vigili del Fuoco. Alle operazioni hanno partecipato anche pattuglie di carabinieri e polizia di Stato, mentre è stato allertato un elicottero della Sezione Volo della Guardia Costiera di Decimomannu. I due giovani sono stati individuati alle prime luci del giorno e recuperati dai mezzi navali intervenuti.