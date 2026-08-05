Torino, auto finisce nel Po: le immagini del recupero della vettura

A partire dalle 23:50 di ieri, martedì sera, è in corso un intervento di ricerca e soccorso da parte dei vigili del fuoco di Torino, a causa di una vettura finita in acqua nel Po lungo corso Moncalieri a Torino in prossimità di ponte Umberto I. Le unità stanno intervenendo per escludere la presenza di persone che potevano essere all’interno della vettura. Dopo le operazioni di recupero del mezzo al momento sono in corso operazioni di ricerca lungo il corso del Po, attraverso l’utilizzo di mezzi aerei e nautici. Dall’inizio dell’intervento sono state impiegate 11 squadre per un totale di 25 vigili del fuoco.