Corpo carbonizzato in auto a Vibo Valentia, indagini in corso

Giallo a Vibo Valentia: il corpo carbonizzato di un uomo di 81 anni è stato trovato all’interno di un’auto nelle campagne di Ciaramiti, nel Vibonese. L’uomo, pensionato e incensurato, è stato rinvenuto nel mezzo di proprietà del figlio 45enne, con il quale viveva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica e il contesto di quanto accaduto. Al momento tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori.