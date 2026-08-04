Spin time, i medici: "È allarme sanitario, non c’è più tempo"

“La situazione del presidio è una condizione critica, abbiamo condizioni di salute che stanno degenerando molto in fretta, il calore sta provocando diverse condizioni gravi che stanno portando anche le persone ad essere ricoverate in ospedale, c’è una condizione anche come dire di umore, di tenuta per i lunghi giorni passati in strada”. È l’allarme lanciato da Giovanna Cavallo, di Spin Time nel sesto giorno di presidio sotto il fabbricato ancora sotto sequestro a Roma. “La situazione è molto rischiosa perché centinaia di persone che stanno per strada, bambini e anziani, persone che prendono farmaci, persone che fanno dialisi, è impensabile che possa essere una situazione controllabile a lungo termine – avverte Diego Leo, medico volontario che coordina il presidio medico – Le persone sono disidratate, hanno degli sbalzi di pressione, sono persone sottoposte a terapie croniche per la pressione, quindi con questo caldo tendono anche a ipotendersi, sono anziani, bevono poco, quindi insomma è una situazione che su marciapiede è veramente difficile. Una ragazzina era davanti al centro medico, è stata seduta per ore su una sedia, incapace di parlare, incapace di interagire con gli altri, mangiava e disegnava e basta, guardava”.